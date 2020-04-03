Kısa çalışma ödeneği! Kimler başvurabiliyor şartları neler?
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kısa çalışma ödeneğini devreye sokan hükümet, uygulamayla işverene kalkan işçilere de destek sağlıyor. Peki kimler başvurabilir? İşte detaylar...
Covid-19 salgınının etkisini artırmasıyla sosyal izolasyonun hayati önem kazandığı bugünlerde hükümet, özel sektörde istihdam sürekliliğini sağlamak için kritik bir adım atarak kısa çalışma ödeneğini devreye aldı.
Önemli avantajlar getiren bu uygulama, işverenin de zor dönemlerde çalışanlarını kaybetmesini engelliyor.
Kimler başvurabilir?
İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta durduran işverenler, kısa çalışma başvurusu yapabiliyor.
Son 3 yılda 450 gün prim şartı
Kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün prim ödemiş olanlar ödenekten faydalanabiliyor. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin doğrudan kendisine ve aylık olarak ödeniyor.