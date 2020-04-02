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Muharrem Kasapoğlu başkanlarla görüşecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu saat 16’da Federasyon başkanları ile görüşecek.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Hentbol Federasyonunun başkanlarıyla video konferans yönetimiyle bugün bir toplantı yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Kulüpler Birliği Vakfı da bu toplantıya katılacak.

Saat 16.00'da başlayacak toplantının ardından ele alınan konular ve kararlar kamuoyuyla paylaşılacak.

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