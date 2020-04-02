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Cumhurbaşkanı Erdoğan'an 2 başbakana mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınında zor günler geçiren İtalya ve İspanya'ya yollanan tıbbi yardımla ilgili iki ülkenin başbakanına mektup gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ve İspanya başbakanlarına mektup gönderdi. 

Koronavirüsle mücadeleye destek kapsamında İspanya ve İtalya'ya eşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, Covid-19'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla dün İtalya ve İspanya'ya gönderilmişti. 

Yardımla ilgili Erdoğan iki ülke başbakanına gönderdiği mektubun ayrıntıları ortaya çıktı. 

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