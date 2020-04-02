Cumhurbaşkanı Erdoğan'an 2 başbakana mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınında zor günler geçiren İtalya ve İspanya'ya yollanan tıbbi yardımla ilgili iki ülkenin başbakanına mektup gönderdi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ve İspanya başbakanlarına mektup gönderdi.
Koronavirüsle mücadeleye destek kapsamında İspanya ve İtalya'ya eşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, Covid-19'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla dün İtalya ve İspanya'ya gönderilmişti.
Yardımla ilgili Erdoğan iki ülke başbakanına gönderdiği mektubun ayrıntıları ortaya çıktı.
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Foto Galeri İspanya ve İtalya'ya gönderilen korona yardımı sandıklarında dikkat çeken Mevlana notu