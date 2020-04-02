Zlatan İbrahimovic geleceğiyle ilgili kararsız

Zlatan İbrahimovic'in, geleceğiyle ilgili vereceği karar merak ediliyor. Emekliye ayrılması gündeme gelen İsveçli futbolcu "Daha ne istediğimi bilmiyorum" dedi.

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Avrupa futbolunun en görkemli kariyerlerinden bir tanesi sona erebilir. Ajax, Juventus, Barcelona, Inter, Manchester United ve Milan gibi kıtanın en önemli kulüplerinin formasını giyen Zlatan İbrahimovic, aktif futbol hayatına İtalya'da son verebilir.

39 yaşındaki santrfor, Milan'da sezon sonunda tamamlanacak sözleşmesiyle ilgili "Şu süreçte ne istediğimi bile bilmiyorum. Her gün yeni bir gelişme oluyor. Corona virüs'ü kimse beklemiyordu. Sadece hayatımıza devam edip onun tadını çıkarmalıyız" dedi.

'Benim virüsle ilgili bir endişem yok'

Sağlığın her şeyden önemli olduğunu vurgulayan İbrahimovic "Virüs, futbol dünyasına da yayıldı. Tüm tesislerimiz kapalı. Dışarıya çıkmamıza izin verilmiyor. Liglerin askıya alınması trajik bir durum. Ama sabırlı olmalı ve kararlara saygı duymalıyız. Benim virüsle ilgili bir endişem yok; çaresi bulunacaktır" diye konuştu.

Opsiyonu kullanmayacak

Zlatan İbrahimovic, Milan'la ocak ayında 1 yılı opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzaladı. İtalya basınında İbrahimovic'in 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacağı iddia edilmişti.