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Kanada'dan koronavirüs kararı salgından etkilenenlere 2 bin dolar yardım

KANADA'da Başbakan Justin Trudeau, koronavirüs (kovid-19) nedeniyle işini kaybeden, çalışamayan herkese 2 bin dolarlık yardımda bulunulacağını duyurdu.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden herkese ‘Kanada Acil Müdahele Yardımı’ planı aracılığıyla yardımda bulunulacağını açıkladı.

Justin Trudeau, koronavirüs salgını sebebiyle işinden olan veya iş hayatı etkilenen herkese aylık 2 bin dolar yardım yapılacağını paylaştı. Başbakan, işlemleri hızlandırmak için 6 Nisan’da başlayacak uygulamadan yararlanmak isteyenlerin, Kanada hükümetinin resmi web sitesine şimdiden başvuru yapmasını ifade etti. Yardımı alabilmek için minimum 15 yaşında olunması, koronavirüs sebebiyle çalışamayacak durumda olunması ve geçen 12 ay süresince gelirin en az 5 bin dolar olması gerekiyor.

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