AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Asla bir af müessesi değildir

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. infaz düzenlemesi yargılaması aşamasındaki suçları da kapsayacak.

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır hem de bundan sonra işlenecek olan Allah korusun tabi ki arzu etmeyiz suçlara da uygulanacak bir müessese getiriyoruz." diye konuştu.

"Yargılama aşamasındaki suçları kapsayacak"

"Asla bir af müessesi değildir" vurgusu yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, şunları kaydetti: Milletimizin, 82 milyonun vicdanında karşılık bularak bir müessese olarak getiriyoruz.

Asla bir af müessesi değildir, kesinlikle.

Çünkü şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır.