Konya'da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyor 3 enfekte daha var

KONYA'daki Esence mahallesi koronavirüs (kovid-19) vakasının görülmesinin ardından karantinaya alınmıştı. Bugün sağlık ekipleri koronavirüs hastası kadının, kendisini ziyarete gelen iki kardeşi ve eniştesine de bulaştırdığını belirledi.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde dün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan kırsal Esence Mahallesi'nde önlemler devam ediyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan kadının, üç yakınına da koronavirüsü bulaştırdığı belirlendi.

Esence Mahallesi'nde oturan bir kadında, koronavirüs şüphesi üzerinee yapılan test pozitif çıkınca mahalle dün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Sağlık ekipleri de mahalledeki bin 500 kişiyi sağlık taramasından geçirdi.

Ekipler, sonucu pozitif çıkan kadının, İstanbul'dan kendisini ziyarete gelen iki kız kardeşi ve eniştesinin de koronavirüs testinin pozitif olduğunu saptadı. Ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı. 4 kişinin temasa geçtiği 60 kişi de sağlık görevlileri tarafından yakın takibe alındı. Mahalle sakinlerinin sokağa çıkmasına izin verilmezken, giriş ve çıkış noktasını kapatan jandarma da önlemini sürdürüyor.

"Bir kişinin hatası bin kişiye zarar verdi"

Öte yandan mahallede oturan çiftçi Mesut Çakır, diyaliz için mahalle girişinde kendisini bekleyen aracın yanına geldi. Mahallede durumunun sakin olduğunu belirten Çakır, "Dün diyalize girmem gerekiyordu, ancak bugün girebileceğim. Araç içeriye giremediği için buraya gelip, arabaya binebildim. Mahallede durumlar iyi. Sadece kronik rahatsızlıkları olanlar için tehlikeli. Çok şükür onun dışında iyiyiz. Bir kişinin hatası, bin kişiye zarar verdi. Benim ateşim falan yok. Gayet iyiyim ama; tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyoruz" diye konuştu.