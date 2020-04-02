HABER /  YEREL

Mardin'de koronavirüsten ölen 2 kişi toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı

MARDİN'de, koronavirs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitiren Nuri Ercan (66) ile Rıdvan Kaya (70) son yolculuklarına uğurlandı.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 34 koronavirüs vakasının tespit edildiği Mardin'de, 2 kişi yaşamını yitirdi. Bir süre önce umreden dönen Nuri Ercan, 1 hafta önce koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Mardin Devlet Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Hastanede tedavisi süren Ercan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan merkez Artuklu ilçesinde yaşayan Rıdvan Kaya da bir süre önce tedaviye alındı. Kaya, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini yitirdi. Ercan ve Kaya’nın, Mardin'de özel kıyafet giyen görevliler tarafından toprağa verildikleri öğrenildi. Koronavirüsten hayatını kaybeden Ercan ve Kaya'nın yakınları da gözlem altına alındı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Asla bir af müessesi değildir
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Koronavirüs Tacikistan'da görülmedi peki bunu nasıl başardılar?
Koronavirüs vaka sayısının en az olduğu il belli oldu illere göre ölüm oranları
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti! İstanbul Valisi açıkladı
Çin'den sonra yeni salgın başladı çok sayıda ölü var
ÖNCEKİ HABERLER
Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı ekipler 50 yolcunun peşinde
Büyükçekmece'de 473 suç kaydı olan 10 yaşındaki şüpheli yakalandı
İmamoğlu'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür
İstanbul Valiliği sağlık çalışanları için 3151 kişilik yer tahsis etti
Zlatan İbrahimovic geleceğiyle ilgili kararsız
Mehmet Çilingiroğlu kimdir nerede yaşıyor Prof Dr Mehmet Çilingiroğlu özgeçmişi
Yorumlar