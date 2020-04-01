Bayram ikramiyesi 1000 lira kimlere eksik yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Bilindiği üzere her Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere bin TL bayram ikramiyesi ödeniyor. Bu yıl ki Ramazan Bayramı ikramiyesi ise Corona virüsü tedbirlerine destek olmak amacıyla erkenden ödenecek. İşte, 2020 emekli bayram ikramiyesi tarihi…

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Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi için müjdeli haber geçtiğimiz günlerde verilmişti. Emekli vatandaşlar ise bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceğini ve miktarını merak etmeye başladı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İşte yapılan resmi açıklamalar.

EMEKLİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Yeni corona virüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk, “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre; 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek” dedi.

“Yaklaşık 12 Milyon Emekli ve Hak Sahibinin Bayram İkramiyelerini Ödüyoruz”

Koronavirüs'ün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor.” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 2020 yılı itibarıyla 1.000 TL (Bin TL) olarak belirlendi.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.