Kayseri'de otobüslerde koronavirüse karşı brandalı dönem başladı

KAYSERİ'de koronavirüse (kovid-19) önlem olarak otobüslerde şoförlerin olduğu alan branda ile kapatıldı. Önlemi gören vatandaşlar ve şoförler memnun kaldı.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Ulaşım A.Ş, kentte toplu taşıma araçlarındaki koronavirüs önlemlerini artırdı. Bu kapsamda faaliyet gösteren 610 otobüsün sürücü kabinleri şeffaf branda ile kapatıldı. 220'si Ulaşım A.Ş., 390'ı özel halk otobüsü olmak üzere toplam 610 otobüste uygulandı.

"Hem şoförlerimizin hem de vatandaşlarımızın.."

Ulaşım A.Ş. İşletmeler Direktörü Mehmet Akif Edoğan, "Bize düşen burada izolasyonu sağlamak ve sosyal mesafeye uymak. Toplu taşımda şoförlerimiz fedakarca görev yapıyorlar. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar görevlerinin başındalar. Hem vatandaşımızı korumak hem de şoförlerimizin sağlığını korumak ve izolasyonlarını sağlamak için böyle bir proje geliştirdik. Şoförlerimizin sürüş kabinlerine şeffaf plastik malzemeden yaptırdığımız koruma kabinlerini uyguladık" dedi.

Vatandaşlar ve şoförler memnun kaldı

Otobüs şoförleri tarafından da uygulamanın memnuniyetle karşılandığını belirten Erdoğan, "Vatandaşlarımız da olumlu tepkiler verdi. Hem personelimizi korumak adına hem de vatandaşımızı korumak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özel halk otobüslerinde de bu uygulama yapılıyor. Yolcu ve personel güvenliği açısından bu uygulamayı devam ettireceğiz" diye konuştu.