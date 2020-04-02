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Antalya'da yaşlı kadının yüzünü güldürdürdüler belediye harabe evini yeniledi

ANTALYA'da çok zor koşullardaki evinde yaşamını sürdürmeye çalışan 83 yaşındaki Elif Yıldırım'a Konyaaltı Belediyesi sahip çıktı. Harabe olarak nitelendirilebilecek eski evi yıkarak Yıldırım'a yepyeni ev teslim ettiler. Belediye attığı bu adımla hem yaşlı kadının duasını aldı hem de duyanlardan takdir topladı.

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde 32 metrekarelik gecekonduda tek başına oturan Elif Yıldırım, alzheimer hastalığına yakalandı. Yaşlı kadının yaşadığı tek katlı evin durumunu gören Konyaaltı Belediyesi devreye girdi.

Tuvalet ve mutfağın dışarıda olduğu evde yağmur sonrası akıtan çatı nedeniyle Yıldırım, güçlükle yaşamını sürdürüyordu. Hastalığının ardından Yıldırım'ın bekar kızı Gülenay Yıldırım, kendi evinden ayrılıp annesinin yanına taşındı. Anne- kız, ekonomik güçlerinin yerinde olmadığını belirtince Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen yaşlı kadını evinde ziyaret etti. Yaşlı kadına destek sözü veren Esen, Yıldırım'ı kızının evine taşıdı.

Yeni evi kendisine göre şekillendirildi

Elif Yıldırım kızının evine taşındıktan sonra belediye evi tamamen yıktı. 1,5 ay içinde belediye ekipleri yaşlı kadının evini yeniledi. Evin kullanabilir olan 32 metrekarelik alanını büyüten belediye, 65 metrekare kullanılabilir alan oluşturdu. Ekipler, Yıldırım tekerlekli sandalye ile hareket ettiği için, evi engelli bireye göre düzenledi. Evin girişine engelli rampası eklenirken, banyo ve tuvalet de engellilere göre düzenlendi. Belediye, evin eşyalarının önemli bir bölümünü de sağladı.

"Yaşlı bir kadının yaşayabileceği ortam yoktu"

Yenilenen evin kontrolünü Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen yaptı. Yaklaşık 2,5 ay önce Elif Yıldırım'ın çok kötü koşullarda yaşadığını öğrendiklerini belirten Başkan Esen, haberi alır almaz arkadaşlarıyla incelemelerde bulunduklarını kaydetti. Başkan Esen, "İncelemelerimizde buranın çok kötü olduğunu gördük. Evin eski hali hem sağlığa hem de her yönden kötüydü. Hasta yaşlı bir kadının yaşayabileceği bir ortam yoktu. Onun üzerine biz Elif teyzemizin hemen yakında çalışan kızının evine naklettik ve Elif teyzemize evinin en kısa zamanda yapılarak kendisine teslim edileceğini söyledik" diye konuştu.

"Salgın bittiğinde tertemiz yeni evinde.."

Başkan Esen, "Evi bitirdik, fakat maalesef ülkemizi ve dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını günlerine denk geldiği için gönlümüzden geçeni şu an yapamıyoruz. Elif teyzeciğim evin tamam, hazır ama sen şu an kızının evinde kal. Bu salgın günleri bittiğinde tertemiz yeni evinde inşallah huzurlu bir şekilde, sağlıklı bir yaşam seni bekliyor. Teyzemize, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güle güle otursun" cümlelerini kullandı.

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