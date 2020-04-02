Belçika'da Club Brugge şampiyon ilan edildi

Belçika Futbol Federasyonu sezonun geri kalan maçlarının oynanmayacağını ve mevcut lider Club Brugge'nin şampiyon ilan edildiğini açıkladı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle futbol dünyasından birçok lig ertelenmişti. Avrupa futbolunda liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken Belçika Futbol Federasyonu'ndan sürpriz bir karar geldi.

Belçika Futbol Federasyonu, sezonun geri kalan maçlarının oynanmayacağını ve mevcut lider Club Brugge'nin şampiyon ilan edildiğini açıkladı.