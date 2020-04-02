HABER /  SPOR

Belçika'da Club Brugge şampiyon ilan edildi

Belçika Futbol Federasyonu sezonun geri kalan maçlarının oynanmayacağını ve mevcut lider Club Brugge'nin şampiyon ilan edildiğini açıkladı.

Abone ol

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle futbol dünyasından birçok lig ertelenmişti. Avrupa futbolunda liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken Belçika Futbol Federasyonu'ndan sürpriz bir karar geldi.

Belçika Futbol Federasyonu, sezonun geri kalan maçlarının oynanmayacağını ve mevcut lider Club Brugge'nin şampiyon ilan edildiğini açıkladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'dan Antalya'ya 150 kişi mantar toplamaya geldi vali çileden çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 88 ülkenin yardım istediğini açıkladı DSÖ'den Türkiye'ye övgü
Koronavirüs plazma nakliyle tedavi edilecek Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı
Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı ekipler 50 yolcunun peşinde
AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Asla bir af müessesi değildir
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs şüphesi nedeniyle il hakemi ve eşi karantinaya alındı
Eşinin tansiyon ilacını getiren jandarmaya şiirle teşekkür etti
Vakıfbank kredi erteleme nasıl yapılır başvuru şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika toplantı kararı!
Antalya'da yaşlı kadının yüzünü güldürdürdüler belediye harabe evini yeniledi
Çanakkale vaka sayısı koronavirüs olan kaç kişi var?
Yorumlar 1 yorum