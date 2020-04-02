Radamel Falcao'dan virüsle mücadeleye destek

Radamel Falcao, corona virüsle mücadele kapsamında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu.

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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun bağışı, hastanedeki sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman ihtiyaçlarına destek sağlayacak.

Galatasaraylı futbolculardan Fernando Muslera, Florin Andone, Ryan Donk, Selçuk İnan, Ahmet Çalık, Şener Özbayraklı ve Emre Akbaba gibi isimler de farklı hastanelere bağışta bulunarak destek kampanyalarına katılmışlardı