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Antalyalılar sokakları doldurdu 85 yaşındaki bir kişi telefoncuya gidiyormuş

ANTALYA'da bazı vatandaşlar bugün sosyal mesafe kuralına uymadan sokaklara akın etti. Antalyalılar polis ve zabıta ekiplerinin uyarısıyla karşılaşırken telefonunun tamiri için evden çıkan 85 yaşındaki bir kişi önce telefoncuya ardından evine götürüldü.

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Antalya'da çoğu vatandaş, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler konusunda hassasiyetle davranırken, bazı vatandaşların sosyal mesafe gibi önlemlere uymadığı gözlendi. 

Antalya'nın en işlek caddelerinden olan Kapalı Yol olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşlar yoğun olarak bulunmaya devam etti. İşlek caddedeki ATM'lerin önünde kuyruk oluşurken, banklarda birbirine yakın oturan vatandaşlar dikkat çekti. Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uyması konusunda uyarırken, vatandaşların banklara oturmasının da yasak olduğu dile getirildi.

Telefon tamiri için evden çıktığını söyledi

Oturulmasın diye bazı bankların şeritle çevrildiği ve A4 kağıdıyla üzerine 'Evde kal' yazıldığı dikkati çekerken, telefonunu tamire götürmek için çıktığını dile getiren 85 yaşındaki bir vatandaşı zabıta ekibi, ilk olarak telefoncuya daha sonra ise evine götürdü.

Polis ve zabıta ekipleri, cadde üzerinde yürüyüşe çıkan vatandaşları, banklara oturmamaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda hassasiyetle uyarmaya devam etti.

Cadde üzerinde yürüyen bazı vatandaşların ise eldiven ve maske ile önlem aldığı gözlendi.

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