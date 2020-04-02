Korkunç görüntüler! İspanya ve İtalya'da sokaklar cenazelerle doldu
İSPANYA ve İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 10'ar bini geçti, ağırlaşan durum fotoğraflara yansıdı. Salgından hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri sokakları doldurdu. Hastaneler yetmediği için bahçelerine de yatak konulmaya başlandı. İngiltere'den gelen haber ise tüyler ürpertti...
Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı bir milyona yaklaştı, 47 binin üzerinde kişi ise hayatını kaybetti. En çok ölümün yaşandığı İtalya ve İspanya'da sayı 10'ar bini geçti. İspanya ve İtalya’da ağırlaşan koronavirüs bilançosu fotoğraflara yansıdı. İki ülkede de salgından hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri sokakları doldurdu. Hastaneler yetmediği için bahçelerine de yatak konulmaya başlandı. İngiltere'de doktorlara, "Solunum cihazı sıkıntısı olursa yaşlı hastalardan söküp genç hastalara takın" emri verildi... İşte dünyada bugün koronavirüsle ilgili olup bitenler...
İtalya ve İspanya'dan tüyler ürperten görüntüler
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya ve İspanya’dan peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İki ülkeden gelen fotoğraflar ise durumun kritik olduğunu gözler önüne serdi.
İspanya'de ek çadırlar kurulmaya devam ediyor
Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 10 bin 3 kişinin hayatını kaybettiği İspanya’da, teşhis konmuş hastalar için ek çadırlar kurulmaya devam ediliyor. İspanya’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 950 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde can kaybı 10 bin 3’e yükseldi. 8 bin 102 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 110 bin 238’e çıktığı duyuruldu.
Ölenler sokaklarda kuyruk oluşturdu
Öte yandan İspanya ve İtalya’da ağırlaşan koronavirüs bilançosu görüntülendi. İki ülkede de koronavirüs hastaları için ek çadırlar kurulmaya devam edilirken, salgından hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri sokakları doldurdu.