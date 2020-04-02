Korkunç görüntüler! İspanya ve İtalya'da sokaklar cenazelerle doldu

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı bir milyona yaklaştı, 47 binin üzerinde kişi ise hayatını kaybetti. En çok ölümün yaşandığı İtalya ve İspanya'da sayı 10'ar bini geçti. İspanya ve İtalya’da ağırlaşan koronavirüs bilançosu fotoğraflara yansıdı. İki ülkede de salgından hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri sokakları doldurdu. Hastaneler yetmediği için bahçelerine de yatak konulmaya başlandı. İngiltere'de doktorlara, "Solunum cihazı sıkıntısı olursa yaşlı hastalardan söküp genç hastalara takın" emri verildi... İşte dünyada bugün koronavirüsle ilgili olup bitenler...