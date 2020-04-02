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Araç sahiplerini mutlu edecek gelişme! Benzine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) "benzin fiyatında 14 kuruş indirim gerçekleşti" açıklaması yaptı.

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Küresel piyasalarda yaşanan anlık gelişmeler nedeniyle petrol fiyatları sabit kalmıyor ve sürekli değişiklik gösteriyor.

Benzin kaç lira olacak?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre Ankara'da ortalama 5,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,06 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,13 liradan 4,99 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,06 liraya inecek.

Önceki gün benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapılırken otogazda ise 95 kuruş indirime gidilmişti.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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