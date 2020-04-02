Kampanyada toplanan bağış nasıl dağıtılacak? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanları ile yaptığı toplantıda 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasıyla ilgili "Toplanan bağışı doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktaracağız" diye konuştu.

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Videokonferans ile yapılan toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili kritik açıklamalar yaptı.

"Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir" sözleriyle bağış toplayan CHP'li belediyelere tepki gösteren Erdoğan, "83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar

- (Belediyelerde) Temizlik ve korunma malzemelerinin temini ve dağıtımını yaygın şekilde sürdürmeliyiz. Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız. AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık. En büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir.

CHP'li belediyelere tepki

- Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar. Korona salgınıyla mücadele sadece hükümet ve devletimizin değil, tüm kurum ve kuruluşlarımızın meselesidir. 83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır.

Her alanda aldığımız tedbirlerle 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz ama bunu yeterli görmüyoruz. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir.

"Milletimiz asla affetmeyecektir"

- Panik yapmadan, akılcı, dengeli ve gerçekçi adımlarla mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Gün İstiklal Harbi'nde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür, gün küçük hesaplar peşinde koşmak yerine basiretli davranma günüdür.

Gün, siyasi, etnik, mezhebi tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak, ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür. Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir. Herkesi bir kez daha bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum.