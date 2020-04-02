Ekrem İmamoğlu’ndan yardım paraları tepkisi: O parayı derhal gönderin

Vakıfbank'ın 900 bin lirayı bloke ettiğini kaydeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, banka yönetimine seslenerek "Hukuksuz olarak bloke ettiğiniz parayı derhal gönderin." diyerek sert tepki gösterdi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından yardım kampanyaları için açılan İBB hesaplarının bloke edilmesi ile ilgili açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, bir buçuk günde 6 milyon 529 bin TL bağış topladıklarını ifade etti.

Başkan İmamoğlu, Vakıfbank'a "O ne sizin ne de belediyenin parası, o ihtiyaç sahiplerinin parası. Bu vebalin altında kalmayın" diye seslendi.

6 milyon 529 bin liralık destek

İşini kaybetmiş, dükkanını kapatmak zorunda kalmış, ailesinin karnını nasıl doyuracağını bilemeyen milyonlarca vatandaşın durumuna dikkat çeken İmamoğlu şu açıklamaları yaptı:

- Sizlerle zorlukları beraber aşmak için, 30 Mart Pazartesi sabahı bir bağış kampanyası başlattık. Maalesef bildiğiniz nedenlerle ancak 1,5 gün açık ilanla bağış toplayabildik.

- Bu süre zarfında hayırseverlerden, zor durumdaki vatandaşlarımız için kullanılmak üzere İBB hesaplarına 6 milyon 529 bin liralık destek geldi. Hayırsever tam 12 bin 604 vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum.

900 bin lira bloke durumda

Dayanışma kampanyası için açılan hesaplardan birinin Vakıfbank'ta olduğunu belirten İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürü:

- Bir devlet bankası olan Vakıfbank, hukuki olmayan şekilde alelacele hesabımızı bloke etmiş ve 2 bin 100 hayırseverin bağışladığı 900 bin lira bloke durumda kalmıştır.

- Vakıfbank yönetimine sesleniyorum; bu milletin gözünden düşmek istemiyorsanız, ihtiyaç sahibi İstanbulluların ahını almak istemiyorsanız, 2 bin 100 kişinin gönülden ve güvenerek İBB'ye bağışladığı o 900 bin lirayı derhal gönderin.

O ne sizin ne de belediyenin parası. Onlar, ihtiyaç sahibi insanların parası. Bu vebalin altında kalmayın.

9 bin aileye alışveriş kartı

İmamoğlu toplanan bağışlar ile yaklaşık 9 bin yeni ihtiyaç sahibi aileye 6 Nisan Pazartesi'den itibaren, 300 ve 600 liralık 2 aylık alışveriş kartı desteğine başlayacaklarını duyurdu.

Sosyal yardım bütçesi

İBB'nin 2020 yılı sosyal yardım bütçesinin 401 milyon lira olarak belirlendiğini aktaran İmamoğlu şu ifadeleri konuştu:

- 230 bin aileye zaten sosyal yardım götürüyoruz. Kuşkusuz bunu belirlerken, küresel salgın daha ortada yoktu.

- İBB olarak, bu zor günleri atlatmak için gerekmesi halinde, 374 milyon lira ek bütçe çıkararak, sosyal yardımlarımızı 775 milyon liraya çıkarabilecek güçteyiz.

- Hukuken belediye bütçesinde sosyal yardımlar, bütçenin yüzde 3'ünü geçemez. Zor zamanlar daha da uzarsa, meclis kararı ile yönetmelik değişikliğine giderek, yüzde 3 oranını da yükseltmek mümkün. Bunun için de çalışıyoruz.