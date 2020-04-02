Abdullah Kiğılı AVM sahiplerine sert çıktı! Bir lira dahi kira vermem

Ünlü giyim markası Kiğılı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, koronavirüs sürecinde çoğu mağazanın kepenk kapattığı AVM'lerle ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Kira konusunda görüşmelerinin sürdüğünü belirten Kiğılı "Şunu herkes bilmeli, kapalı kaldığımız müddetçe kimseye 1 lira dâhi kira veremeyeceğiz" dedi

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Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markalarından Kiğılı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bloomberg HT'de soruları yanıtladı. Kiğılı son dönemde koronavirüs salgını sebebiyle çok konuşulan AVM kiralarıyla ilgili dikkat çekici sözler sarfetti. AVM'lerle kira konusunda görüşmelerinin sürdüğünü belirterek "Şunu herkes bilmeli, kapalı kaldığımız müddetçe kimseye 1 lira dâhi kira veremeyeceğiz" dedi. Kığılı ayrıca geçtiğimiz günlerde internet üzerinden market ürünleri satışına başlayan yeni girişimi ile ilgili konuştu. 'Marketçi değiliz' diyen Kiğılı bu satışı bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

'1 lira dâhi kira veremeyeceğiz'

Kiğılı, cadde ve alışveriş merkezlerindeki mal sahiplerinin kira istemede haklılık payı olduğunu ancak kapalı kaldıkları süre boyunca kendilerinden kira istenmesinin büyük bir haksızlık olduğunu belirtti.

Kiralarla ilgili görüşmelerin devam ettiği bilgisini veren Kiğılı, “Cadde mağazalarımızdan büyük bir sıkıntı çekeceğimizi zannetmiyorum. AVM’lerin sahiplerinin büyük bir çoğunluğu Avrupa’daki fonlar. Şimdiye kadar yaptığımız görüşmelerde 'Avrupa’da mağazalar kapalı da olsa kiraları alıyoruz' minvalinde konuşuyorlar.

Şunu herkes bilmeli, kapalı kaldığımız müddetçe kimseye 1 lira dâhi kira veremeyeceğiz. Biz yıllardır omuzlarımızda onları taşıyoruz.

Yıllar boyu kiralarımızı muntazam ödemişiz. Bir sorunumuz yok. Eee… 'Dükkan kapanmış, ben kira isterim.' Bu işte sıkıntı olacak. Eninde sonunda onların da akılları başlarına gelecek" ifadelerini kullandı.

Tüm mağazaların 15 Mart’tan bu yana kapalı olduğunu hatırlatan Kiğılı, şu ana kadar çalışanların işten çıkarılması gibi bir durumun olmadığını söyledi.

'Marketçi değiliz'

Koronavirüs salgınının ardından Kiğılı'nın online mağazasında market ürünleri satması özellikle sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bu konuya ilişkinde açıklamada bulunan Abdullağ Kiğılı bu satışı bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini söyledi. İyi kalitede ürünleri ucuz fiyata müşterileriyle buluşturduklarını söyleyen Kiğılı sözlerine şöyle devam etti: " Sadece bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında müşterimize bir hizmet sunmak istedik. Bütün gaye buydu. Ama iş gittikçe büyüyor.Hem bakliyat hem zeytinyağı hem temizlik malzemesi grubundan birçok şirket “Bizim malımızı da koy” diye talep ediyor. Ama biz marketçi değiliz."