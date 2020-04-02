Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 88 ülkenin yardım istediğini açıkladı DSÖ'den Türkiye'ye övgü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 88 ülkenin Türkiye'den sağlık ekipmanı talep ettiğini belirterek "En son Almanya'nın da 2 milyon maske talebi olmuştu. İngiltere'nin de yeni bir talebi oldu" dedi. Öte yandan DSÖ'den Türkiye'nin koronavirüsle ilgili çalışmalarına övgü geldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 88 ülkenin Türkiye'den sağlık ekipmanı talep ettiğini açıkladı. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede yurtiçinde yaptığı çalışmaları, şeffaf veri paylaşma uygulamasını ve yabancı devlet ülkelerine yaptığı yardımları takdirle karşılayarak teşekkür etti.

Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Kluge ile video konferans yöntemi ile görüştü.

Görüşmede, koronavirüs pandemisini değerlendiren Bakan Koca ve Kluge, Türkiye ile DSÖ Avrupa Bölgesi arasında 2020 ve 2021 yıllarını kapsayacak iki yıllık iş birliği anlaşmasını imzaladı. Görüşmede, DSÖ'yü temsilen Türkiye Ofisi Başkanı Pavel Ursu da yer aldı.

DSÖ'den Türkiye'ye teşekkür

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, koronavirüsün yeni merkez üssünün Kuzey Amerika olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarının hak ettiği şekilde korunabilmeleri için maske ve ventilatör gibi malzemelerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Emsalsiz bir uygulama

Kluge, bu konuda İtalya ve İspanya dahil olmak üzere birçok ülkeye yardım eden Türkiye'ye teşekkür etti ve koronavirüsü de yenmek için toplumun fiziksel teması azaltacak şekilde mobilize edilmesi gerektiğini bildirdi. Kluge, "Veri paylaşımı konusunda ise özellikle ölüm oranı verilerinin elektronik platformda paylaşılması konusunda sizi takdir ediyorum. Emsalsiz bir uygulama. Tebrik ediyorum." dedi.

Türkiye veri paylaşımında şeffaf

Türkiye'nin veri paylaşımı konusunda şeffaf davrandığını ve özellikle günlük sosyal medyada paylaşım yapılmasını çok takdir ettiğini dile getiren Kluge, şunları söyledi:

"Bu mücadelede en önemli husus, siyasi irade ve kararlılıktır. Sayın Bakan, bu vesileyle gereken kaynakların seferber edilmesi için attığı adımlar ve mücadelede gösterdiği liderlik için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdirlerimi iletmek istiyorum. Sizden de kendisine tebriklerimi ve saygılarımı iletmenizi rica ediyorum."

"Salgının girdiği son ülkelerdeniz''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da koronavirüs pandemisinin yeni bir dönemin başlangıcı olacağının farkında olduklarını, dünyada ekonomik, siyasi, kültürel ve yaşam tarzlarında köklü değişiklikler yaşanacağını vurguladı.

Pandeminin başlangıcında ciddi önlemler alınarak salgının Türkiye'ye girmesinin önemli ölçüde geciktirildiğini belirten Koca, "Dünyada başladıktan 90 gün sonra 10 Mart'ta ülkemizde ilk vaka görülmüş oldu. Avrupa bölgesinde salgının girdiği son ülkelerden biri olduk." dedi.

Avrupa en başta ciddi önlemler almadı

Salgının Çin'de başladığı dönemde yetkin 30 bilim insanından oluşan Bilim Kurulu kurulduğunu hatırlatan Koca, günlük toplantılar yapılarak vatandaşların şeffaf bir şekilde bilgilendirildiğini kaydetti. Bakan Koca, "Avrupa bölgesi ülkelerinin maalesef baştan ciddi önlemler almaması bütün bölgeye mal oldu. Bu nedenle üye ülkelerin pandemi politikalarını gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bölge Direktörü olarak sizlere çok önemli görevler düştüğünü söylemek istiyorum." diye konuştu.

Sağlık sistemi güçlü

Bakan Koca, sağlık sisteminin güçlü ve yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 62 olduğunu, koruyucu ekipman anlamında ise Türkiye'nin kendine yeterli ve Avrupa bölgesine göre oldukça iyi durumda bulunduğunu vurguladı.

88 ülkeden ekipman talebi

Malzeme teminine ilişkin yurt dışından çok sayıda talep geldiğine işaret eden Koca, "30'a yakın ülkenin ihtiyaçlarını gidermek üzere bir çaba içinde olduk. En son Almanya'nın da 2 milyon maske talebi olmuştu. Onu da önümüzdeki birkaç gün içinde temin ediyor olacağız. İngiltere'nin de yeni bir talebi oldu. İngiltere'ye de benzer şekilde imkanlarımız ölçüsünde bu desteği sağlamış olacağız. Bu süreçte bizden ekipman talebinde bulunan toplam 88 ülke olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Çözüm bilimden geçiyor

Koronavirüsün çözümünün bilimden geçtiğinin altını çizen Koca, bilimin ihtiyacının ise kanıt, veri ve iş birliği olduğunu dile getirdi. Koca, bu anlamda DSÖ'nün başlattığı Klinik Dayanışma Araştırmaları çalışmalarını çok önemli bulduğunu, Türkiye'nin de katkı vermesi için gerekli girişimleri başlattığını kaydetti.

Görüşmenin sonunda, iki yıllık iş birliği anlaşmasının imza töreni yapıldı.