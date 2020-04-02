HABER /  DÜNYA

Japonya başbakanı korona kararıyla küfür yedi: Senin maskeni becereyim

JAPONYA'da ulusal karantina çağrılarını reddedip her haneye yeniden kullanılabilir kumaş maskelerden ikişer tane dağıtmayı vaat eden Başbakan Şinzo Abe, tepkilerin odağında. 

Abone ol

Başkent Tokyo'da valilik, bir günde 97 vaka tespit edildiğini, bu sayının yeni bir rekor olduğunu, toplam vaka sayısının 684'e yükseldiğini duyurdu. Japonya çapında vaka sayısı 3 bin 400'e yaklaşırken, ölü sayısı 82'yi buldu.

Bu manzara karşısında koruyucu malzeme talebi artarken, Başbakan Şinzo Abe en çok etkilenen bölgelere hızla yeniden kullanılabilir kumaş maske göndereceklerini, 50 milyonu aşkın haneye de iki hafta sonra ikişer maske dağıtacaklarını duyurdu. 

Koronavirüs görev gücü toplantısının ardından yüzünde maskeyle açıklama yapan Japonya'nın sağcı lideri, "Ben de maske takıyorum, bunlar atılmıyor, sabunla yıkayıp, yeniden kullanılabiliyor, yani maskelere yönelik ani büyük talebe iyi bir karşılık oluşturuyor" dedi. 

Kullan at maskelerden geçen ay 600 milyon üretildiğini, bu ay bu sayının 700 milyona çıkacağını sözlerine ekledi.  

Senin maskeni becereyim

Bugün Twitter'da 'Abe Maskesi' ve 'senin iki maskeni becereyim' etiketleri en çok dolaşımdakiler arasına girdi. Abe biri ağzını biri gözlerini kapayan iki maskeyle resmedildi. 

Her haneye iki maske dağtımının hiçbir işe yaramayacağı görüşündeki kullanıcılar, "Japon hükümeti gerçek mi? Vergi mükelleflerinin paralarını çar çur ediyorlar" gibi tepkiler gösterdi.

Bir ailenin dört ferdinin aynı maskeyi taktığı karikatürler paylaşılarak "İki kişiden kalabalık ailelerden ne yapmaları bekleniyor, maske için kapışmaları mı" sorusu yöneltildi. Tepkilere rağmen ulusal karantina ilan etmek için erken olduğunda direten Abe, yurttaşları evde oturmaya çağırsa da, bunun zorunlu kılacak önemli bir yaptırım açıklamadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İlk kez bir ilçe merkezi karantina altına alındı işte karantinadaki şehir ve köyler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Kiğılı AVM sahiplerine sert çıktı! Bir lira dahi kira vermem
Coronavirüs Türkiye illerinin vaka sayıları! En az ve en yüksek iller tam liste
Kampanyada toplanan bağış nasıl dağıtılacak? Erdoğan açıkladı
İlk koronavirüs cinayeti İtalya'da işlendi! Bana bulaştırdın deyip kız arkadaşını öldürdü
Araç sahiplerini mutlu edecek gelişme! Benzine indirim geldi
Doğalgaz ve elektrik faturaları sayaç okunmadan gelecek
ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de ihtiyaç sahiplerine 2 bin koli yardım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 88 ülkenin yardım istediğini açıkladı DSÖ'den Türkiye'ye övgü
ŞOK iş başvurusu ekranı açıldı 5 bin kişi alınacak
Ekrem İmamoğlu’ndan yardım paraları tepkisi: O parayı derhal gönderin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüste bu hafta neden kritik
Vakıfbank kredi erteleme nasıl yapılır başvuru şartları
Yorumlar