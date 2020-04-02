Çanakkale'de ihtiyaç sahiplerine 2 bin koli yardım

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde yetkililer, bölgede faaliyet gösteren iki büyük firma ile irtibata geçerek, 2 bin yardım kolisi temin edilmesini sağladı. Koliler Vefa Destek Grubu kişilerince TIR'larla ihtiyaç sahibi kimselere dağıtıldı.

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Çanakkale Lapseki'deki, ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir maden şirketi ile 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını üstelenen bir firma tarafından bağışlanan 2 bin yardım kolisi, dağıtıldı. ‘Lapseki Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından dağıtımı yapılan kolilerde 22 farklı gıda ürünü olduğu bildirildi.

"Yardıma muhtaç olan aileler tespit edildi"

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin durumla ilgili, “Lapseki Vefa Sosyal Destek Grubu ve Lapseki Belediyesi tarafından ilçemizde yardıma muhtaç olan aileler tesbit edildi. İlçemizde faaliyet gösteren iki büyük firmayla temasa geçilerek, Lapseki için 2 bin koli yardım malzemesi temin edildi. Yardımlar hemen ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Kendi sağlığınız, sevdiklerinizin sağlığı için evde kalın” açıklamasını yaptı.

"Hemşerilerimizi korumak için önleyici kararlar aldık"

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da, “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye’de görüldüğü andan itibaren, Lapseki Belediyesi olarak hemşerilerimizin sağlığını korumak düşüncesiyle önleyici bir takım kararlar alınmış ve bu kararların vatandaşlarımız ile paylaşılması uygun görülmüştür. Merkez dahil bütün kamu ve kuruluşları, camiler, kahvehaneler, eczaneler, duraklar, pastahaneler, yerel işletmeler, otogar güzergahı ve sanayi sitemiz tamimiyle ilaçlanmıştır. Halkımızın toplu olduğu her alanda dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Ardından Eyüp Yılmaz sözlerine şöyle devam etti, "İçişleri Bakanlığı'mızca, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının kısıtlanması sonrasında, bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda, kaymakamlığımızın koordinasyonunda Lapseki'de Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri’miz oluşturulmuştur. Lapseki Belediyesi olarak belediyemiz bünyesinde biz de Vefa Sosyal Destek Gurubu oluşturduk" cümlelerini kullandı.

"Grubumuz 24 saat hizmet veriliyor"

Eyüp Yılmaz, "Vefa Sosyal Destek gurubumuz, 24 saat esasına göre hizmet vermektedir. 65 yaş üstü olan veya kronik hastalığı bulunan Lapseki sınırları içerisindeki vatandaşlarımız hem bilgilendirilmiş hem de olası bir talebe karşı kendilerine iletişim numalarımız bırakılmıştır. Bu kapsamda bin 672 vatandaşımıza ekiplerimizce ulaşılmıştır. Belediyemizin iletişim numalarını arayıp yardım talebinde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları Vefa ekiplerimiz tarafından karşılanmaktadır” Açıklamalarını yaptı.