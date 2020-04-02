Ticaret Bakanlığı koronavirüs etkisiyle fahiş fiyat artışı yapan firmaları açıkladı

Koronavirüs salgının baş göstermesiyle birlikte tüm uyarılara rağmen fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı.Abone ol
Ticaret Bakanlığı koronavirüs salgını sürecinde fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon Türk Lirası ceza kesti. Bakanlık Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...