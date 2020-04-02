HABER /  EKONOMİ

Ticaret Bakanlığı koronavirüs etkisiyle fahiş fiyat artışı yapan firmaları açıkladı

Koronavirüs salgının baş göstermesiyle birlikte tüm uyarılara rağmen fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı.

Abone ol

Ticaret Bakanlığı koronavirüs salgını sürecinde fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon Türk Lirası ceza kesti. Bakanlık Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Kiğılı AVM sahiplerine sert çıktı! Bir lira dahi kira vermem
Coronavirüs Türkiye illerinin vaka sayıları! En az ve en yüksek iller tam liste
Kampanyada toplanan bağış nasıl dağıtılacak? Erdoğan açıkladı
İlk koronavirüs cinayeti İtalya'da işlendi! Bana bulaştırdın deyip kız arkadaşını öldürdü
Araç sahiplerini mutlu edecek gelişme! Benzine indirim geldi
Doğalgaz ve elektrik faturaları sayaç okunmadan gelecek
ÖNCEKİ HABERLER
Mekke ve Medine'de tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünyada korona vaka sayısı 1 milyona yaklaştı! İşte ülkelere göre ölü sayısı
Japonya başbakanı korona kararıyla küfür yedi: Senin maskeni becereyim
Çanakkale'de ihtiyaç sahiplerine 2 bin koli yardım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 88 ülkenin yardım istediğini açıkladı DSÖ'den Türkiye'ye övgü
Sosyal yardım parası nereye yatacak 1000 lira yardım kime ödenecek?
Yorumlar 4 yorum