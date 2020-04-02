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Hatay'da koronavirüsü resmetti birde lise öğrencisinin hayal dünyasından görün

HATAY'da yaşayan lise öğrencisi Dilara Altınorak, plastik atıklar kullanarak koronavirüsün (kovid-19) resmini çizdi. Altınorak ortaya çıkardığı tabloyla 'Evde kalın' mesajı vermek istediğini söyledi.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uzun zamandır mozaik ve hurda sanatçısı babası Mervan Altınorak ile çeşitli heykeller yapan Dilara Altınorak, Türkiye’de de gündemin ana merkezine koronavirüs salgınını kullandığı plastik atıklarla resmetti.

"Resmini yaparak mesaj vermek istedim"

Dilara Altınorak, gündemi takip ederek koronavirüsün resmini yaparken, bir de mesaj verdi. Vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve sosyal aktivitelerle meşgul olmalarını isteyen Altınorak, "Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen koronavirüs eğitim, ulaşım gibi günlük yaşantımızda birçok şeyi etkiledi. Ben de evde kaldığım sürede koronavirüsün resmini yaparak ‘evde kalın' mesajı  vermek istedim" dedi.

"Virüs sanatı etkilemez"

Virüsün sanatı etkileyemeyeceğini söyleyen Altınorak, “Ben boş zamanımı değerlendirmek için koronavirüs resmi yaptım. Bu çalışmamda plastik atıklar kullandım. Gündemdeki bu çalışmayı yaparken aslında bir mesaj vermek istedim. Evinizde kalın evdeki zamanınızı iyi değerlendirin, kitap okuyabilir ve benim gibi resim yapabilirsiniz” diye konuştu.

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