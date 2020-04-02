HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bisiklet parasını bağışlayan çocuğu sevindirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde yaşayan ve bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 9 yaşındaki Hilal Su Mert'e bisiklet gönderdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, biriktirdiği 120 lirayı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan Hilal Su Mert'i telefonla arayarak kendisine teşekkür etti.

Oktay, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar aracılığıyla Hilal Su'ya bir de bisiklet hediye etti.

Oktay, telefonla konuştuğu Hilal Su'ya, "Seni tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Bisiklet için topladığın parayla Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya yardımda bulundun. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel yüreğin var, Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyorum. Senin yardımlarınla inşallah daha hızla bu sorunları geride bırakırız. Derslerine çalışıp başarılı olacaksın. Türkiye'yi çok daha ileri götüreceksin." dedi.

Okulunu çok özlediğini, arkadaşlarıyla görüşemediğini ifade eden 4. sınıf öğrencisi kız çocuğu da "Çok teşekkür ediyorum, sizin ve Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyorum." diye konuştu.

Oktay, baba Yakup Mert ile de görüşerek kendisine teşekkür etti.

Hilal Su Mert, Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığını arayıp, bisiklet almak için biriktirdiği parasının kampanya hesabına yatırılması için yardım istemiş, beldeye gelen jandarma ekipleri, küçük kızdan tutanak karşılığında aldıkları 120 lirayı kampanya hesabına yatırmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bisiklet parasını kampanyaya ...

SON DAKİKA HABERLERİ
Hatay'da katliam gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisi ne zaman başlayacak?
Rüştü Reçber için hastaneden açıklama!
Abdullah Kiğılı AVM sahiplerine sert çıktı! Bir lira dahi kira vermem
Coronavirüs Türkiye illerinin vaka sayıları! En az ve en yüksek iller tam liste
Kampanyada toplanan bağış nasıl dağıtılacak? Erdoğan açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan: Koronavirüse karşı mücadeleyi örnek bir sınav vererek atlatacağız
Hatay'da koronavirüsü resmetti birde lise öğrencisinin hayal dünyasından görün
NASA kim astronot olmak ister dedi 12 bin kişi başvurdu
Ticaret Bakanlığı koronavirüs etkisiyle fahiş fiyat artışı yapan firmaları açıkladı
Mekke ve Medine'de tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ankara Kuşu kimdir gözaltına alındı Oktay Yaşar Ankara Kuşu mu çıktı
Yorumlar 1 yorum