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Nihal Bengisu Karaca'nın babası iyileşti

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'nın babası Nihat Bengisu koronavirüse yakalanmıştı. Nihat Bengisu'nun hastanede tedavi gördüğü ve durumunun iyi gittiği belirtilmişti.

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Nihal Bengisu Karaca nihayet bugün güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve babasının iyileştiğini açıkladı.

Karaca mesajında; ''Babam Prof. Dr. Nihat Bengisu Covid 19’la mücadele ettiği 12 günün sonunda bugün taburcu oldu. Allah’tan diğer hastalar için de acil şifa diliyorum. Bu süreçte dua eden, iyi dilek ve temennilerde bulunan tanıdığım/tanımadığım herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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