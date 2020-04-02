HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Feriha Öz hocamızı bizden aldı

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettiin Koca, "Kovid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş hocamızı bizden aldı. Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" açıklamasında bulundu.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Feriha Öz'ün de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, ailesine ve tıp camiasına başsağlığı diledi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, tıp camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Suudi Arabistan'dan hac açıklaması; İptal olacak mı?
Hatay'da katliam gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisi ne zaman başlayacak?
Rüştü Reçber için hastaneden açıklama!
Abdullah Kiğılı AVM sahiplerine sert çıktı! Bir lira dahi kira vermem
Coronavirüs Türkiye illerinin vaka sayıları! En az ve en yüksek iller tam liste
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 7'ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bisiklet parasını bağışlayan çocuğu sevindirdi
Erdoğan: Koronavirüse karşı mücadeleyi örnek bir sınav vererek atlatacağız
Hatay'da koronavirüsü resmetti birde lise öğrencisinin hayal dünyasından görün
NASA kim astronot olmak ister dedi 12 bin kişi başvurdu
Otizm nedir, otizm beliritleri neler 2 Nisan Otizm günü mesajları yeni
Yorumlar