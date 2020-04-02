Rüştü Reçber için hastaneden açıklama!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla hastanede yatan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in durumunun iyiye gittiği açıklandı.

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Koronavirüs tedavisi devam eden eski milli kaleci Rüştü Reçber'den iyi haber geldi. 46 yaşındaki futbol adamının tedavisini gerçekleştiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan, tedavinin sürdüğünü belirtti. Rüştü Reçber'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"İZOLASYONU VE TEDAVİSİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR"

"Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir"

Bilindiği üzere Rüştü Reçber, 28 Mart'tan beri koronavirüs tedavisi görüyor. Eşi Işıl Reçber de efsane futbolcunun sağlık durumuyla ilgili sık sık açıklamalarda bulunuyor.