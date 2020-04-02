HABER /  SPOR

Rüştü Reçber için hastaneden açıklama!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla hastanede yatan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Abone ol

Koronavirüs tedavisi devam eden eski milli kaleci Rüştü Reçber'den iyi haber geldi. 46 yaşındaki futbol adamının tedavisini gerçekleştiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan, tedavinin sürdüğünü belirtti. Rüştü Reçber'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"İZOLASYONU VE TEDAVİSİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR"
"Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir"

Bilindiği üzere Rüştü Reçber, 28 Mart'tan beri koronavirüs tedavisi görüyor. Eşi Işıl Reçber de efsane futbolcunun sağlık durumuyla ilgili sık sık açıklamalarda bulunuyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Kiğılı AVM sahiplerine sert çıktı! Bir lira dahi kira vermem
Coronavirüs Türkiye illerinin vaka sayıları! En az ve en yüksek iller tam liste
Kampanyada toplanan bağış nasıl dağıtılacak? Erdoğan açıkladı
İlk koronavirüs cinayeti İtalya'da işlendi! Bana bulaştırdın deyip kız arkadaşını öldürdü
Araç sahiplerini mutlu edecek gelişme! Benzine indirim geldi
Doğalgaz ve elektrik faturaları sayaç okunmadan gelecek
ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da koronavirüsü resmetti birde lise öğrencisinin hayal dünyasından görün
NASA kim astronot olmak ister dedi 12 bin kişi başvurdu
Ticaret Bakanlığı koronavirüs etkisiyle fahiş fiyat artışı yapan firmaları açıkladı
Mekke ve Medine'de tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünyada korona vaka sayısı 1 milyona yaklaştı! İşte ülkelere göre ölü sayısı
Bekçilik başvurusu 2020 ne zaman kaç kişi alınacak?
Yorumlar