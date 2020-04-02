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Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar 9 ülkede 125 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yurt dışındaki 125 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Kıran, paylaşımında, "Fransa'da 47, Almanya'da 23, Hollanda'da 20, Belçika'da 10, İngiltere'de 9, ABD'de 6, İsveç'te 5, İsviçre'de 3, Avusturya'da 2 vatandaşımız koronavirüsten dolayı vefat etti. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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