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Koronavirüslü annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı

Anadolu Ajansı

Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir anne, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

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Kıbrıs Rum kesimi basınında yer alan habere göre; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan hamile kadın, 31 Mart'ta doğum yaptı. 

Doktorlar, 3,5 kilogram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, bebeğe yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.

Hastane yetkilileri; gözetim altında tutulan bebeğe bir hafta içerisinde yeni bir test yapılacağını ve testin negatif çıkması halinde bebeğin taburcu edileceğini belirtti.

Annenin Kovid-19 taşımasına rağmen herhangi bir belirti göstermediğini ifade eden yetkililer, kendisine yapılan bir testin negatif çıktığını ve 3 Nisan'da bir test daha yapılacağını vurguladı.

Yetkililer, ikinci testin de negatif çıkması halinde annenin bebeğiyle temas kurmasına izin verileceğini kaydetti.

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