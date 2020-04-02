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Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete alınacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastaneleriyle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete alınacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda, kentlerdeki şehir hastanelerinin kapalı alanları, yatak kapasitesi, oda sayısı, hekim sayısı, sağlık personeli, ameliyathane sayısı, poliklinik sayısı, yoğun bakım yatak sayısı kontenjanlarının yer aldığı bir fotoğraf yer aldı.

Son Dakika: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor

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