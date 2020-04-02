Hatay'da katliam gibi kaza! Dehşet anları kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan TIR, polis kontrol noktasında bekleyen araçlara çarptı. Onlarca aracın kullanılmaz hale geldiği korkunç kazada 5 kişi öldü 10 kişi de yaralandı.

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR'ın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki 10 araca çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki polis noktasında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası bilinmeyen TIR, freni boşalınca kontrolden çıkıp, uygulama noktasında duran 10 araca çarptı. TIR, daha sonra yol kenarındaki spor salonunun girişine çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevreden çok sayıda kişi de yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirlendi.





Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. 5 kişinin cansız bedeni ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.