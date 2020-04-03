Ankara depremle sarsıldı! Son depremler

Ankara, merkez üssü Çubuk olan depremle sarsıldı. Ankara depreminin büyüklüğünü AFAD ve Kandilli Rasathanesi 3.8 olarak açıkladı. Son depremlerle ilgili tüm gelişmeler haberimizin detayında.

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ANKARA'da merkez üssü Çubuk olan şiddetle sarsıldı. AFAD'a göre deprem dün saat 23.23'te meydana geldi. Şiddetin depreminin 3.8 olduğu açıklandı.

Ankara'da saat 23.23'te merkez üssü Çubuk olan depremle sarsıldı. Deprem Ankara ve Bolu'da hissedilirken gelen ilk bilgilere göre can ve mal kaybı meydana gelmedi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin merkez üssü Çubuk'un Uluağaç Köyü.

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