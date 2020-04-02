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Twitter fenomeni Mustafa Selanik gözaltında

Mustafa Selanik adıyla bilinen Mesut Aykın, terör suçlamasıyla gözaltına alındı. Geçtiğimiz gün Ankara Kuşu adlı hesabı yönettiği belirlenen Oktay Yaşar gözaltına alınmış, hesabı da twitter tarafından askıya alınmıştı.

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Ankara Kuşu adlı hesabı yönetemen Oktay Yaşar'ın ardından Mustafa Selanik adıyla Türkiye Gerçekleri adlı hesabı yöneten Mesut Aykın terör suçlamasıyla gözaltına alındı.

Mesut Aykın'ın gözaltı haberini gazeteci Cem Küçük twitter hesabından duyurdu. Mustafa Selanik isimli twitter hesabını yöneten Mesut Aykın gözaltına alındı mesajını paylaşan Küçük, Aykın'ın terör suçlamasıyla gözaltında olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan aynı operasyonda Kulis Kuşu adlı twitter hesabını yöneten Ümit Kaya'nın da gözaltına alındığı ileri sürüldü. Bir dönem CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun da danışmanlığını yürüten Kaya'nın İBB'de çalıştığı kaydedildi.

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