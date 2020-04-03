Liglerin geleceği ne olacak? İşte detaylar

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ile yaptığı video konferansta, liglerin geleceğinden sporcu sağlığı ile ilgili alınması gereken tedbirlere, kulüplerin bu süreçte yaşayacağı finansal sorunlardan, halk sağlığına kadar birçok konuda uyarı ve önerilerde bulundu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Hentbol Federasyonunun başkanlarıyla video konferans yönetimiyle bir toplantı yaptı.

Toplantının ardından ele alınan konular ve kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile video konferans aracılığı ile toplantı düzenledi.

Hangi konular ele alındı?

Toplantıda, liglerin geleceği, sporcu sağlığı ile ilgili alınması gereken tedbirler, kulüplerin bu süreçte yaşayacağı finansal sorunlar ve halk sağlığı konuları ele alındı.