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ABD'de koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 7'ye yükseldi

Anadolu Ajansı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybeden 45 yaşındaki Türk vatandaşı, New York’ta vefat eden ilk Türk olarak kayıtlara geçerken ülke genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 7'ye yükseldi.

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ABD'nin New York kentinde önceki gece bir Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre; New York’un Brooklyn bölgesinde restoran işleten 45 yaşındaki G.L., geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye gitti ve Kovid-19 teşhisiyle tedavi altında alındı.

Kronik bazı hastalıkları bulunan G.L., önceki gece hayatını kaybetti.

G.L., New York'ta Kovid-19'dan ölen ilk Türk vatandaşı olurken, ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 7'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle şimdiye kadar New Jersey'de 5 ve Pensilvanya’da 1 Türk hayatını kaybetmişti.

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