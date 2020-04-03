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Infantino: Hiçbir maç insan hayatından önemli değil

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ''Hepimiz futbola yeniden başlamak isteriz ancak bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz'' dedi.

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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili FIFA Başkanı Gianni Infantino, açıklama yaptı. Infantino'nun FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklasında karşılaşmaların ne zaman başlayacağını bilmediklerini ve futbolun insan hayatından daha önemli olmadığını belirtti.

Infantino, futbol camiasının takım halinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, ''Hepimiz futbola yeniden başlamak isteriz ancak bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Sağlık her şeyden önce gelir ve hastalık yenilene kadar önceliğimiz bu olmalı. Yetkililerin uyarılarının dikkate alınması gerekiyor. Hiçbir maç insan hayatından daha önemli değil. Geleceğe yönelik güvenle çalışırken bu düşünceye de zihnimizde açıkça yer vermeliyiz. Uluslararası maç takvimie bir çözüm bulacağız. Futbolcuların ise sözleşmeleri ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda halihazırda bir çalışma grubumuz var. Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak önerilerle gelecekler'' diye konuştu.

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