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Drogba'dan "aşı" tepkisi: "Afrika bir test laboratuvarı değildir"

FİLDİŞİ Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, bir Fransız televizyonunda yer alan "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Afrika'da denenebileceği" yönündeki ifadelere tepki gösterdi.

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Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Afrika bir test laboratuvarı değildir. Bu alçaltıcı ve ırkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Afrikalıların kobay olarak görülmesinin "iğrenç" olduğunu belirten Drogba, Afrikalı liderlerin vatandaşlarını koruması gerektiğini kaydetti.

Drogba, "Dünya ekonomisine darbe vuran ve nüfusu kırıp geçiren bu çılgın virüsten kendimizi kurtaralım." ifadesini kullandı.

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü (INSERM) Araştırma Direktörü Camille Locht ile Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Jean Paul Mira'nın, bir televizyon kanalında "Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini" önermesi tepki çekmişti.

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