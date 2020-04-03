İstanbul'da Koronavirüs önlemleri! 18 yaşından küçüklere sokağa çıkma yasağı geliyor

Koronavirüse karşı İstanbul’da ekstra önlemler yolda. Sokağa çıkma yasağı yaşı 65’ten 60’a inebilir. Asıl bomba ise 18 yaşından küçüklerle ilgili. 18 yaşından küçüklerin sokağa çıkması yasaklanacak.

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Koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatmak ve başta İstanbul olmak üzere sokağa çıkanların sayısını en aza indirmek için yeni önlemler planlanıyor. Hükümette yapılan seri toplantıların sonuncusunda, özellikle İstanbul kaynaklı yayılmaları önlemek için yeni kararlar alınması masaya yatırıldı.

Yasak birkaç gün içinde başlayabilir

Hürriyet'in haberine göre; toplantıda, İstanbul’da alınan önlemlerin sonuçları da değerlendirildi. Özel araçların tamamen yasaklanmasının yakında uygulamaya geçeceği belirtiliyor. Bu yasağın birkaç gün içerisinde başlayabileceği ifade edildi.

100 bin kişiye ret

Bu nedenle İstanbul’da azaltılan otobüs seferleri arttırılacak. Böylece her seferde az sayıda yolcunun olması sağlanacak. İstanbul’da 100 bin kişinin seyahat izni için başvurduğu ve izin verilmediği öğrenildi. Zorunlu işler ve hastalık gibi gerekçelerin dışında seyahat izni verilmiyor.

18 yaş altına yasak geliyor

Sokağa çıkmayı daha da azaltmak için 65 yaş üstüne konulan sokağa çıkma yasağı yaşını 60’a indirmek planlanıyor. Ayrıca 18 yaşından küçükleri sokağa çıkmasına izin verilmemesi de değerlendirilen seçeneklerden biri.

Yüzde 70 oranında uygulanıyor

Doğu ve Güneydoğu illerindeki ihlallerin vali ve kaymakamlara gönderilen son uyarılardan sonra azaldığı, her ilin ihtiyacına göre yeni önlemlerin hayata geçirildiği belirtiliyor. Bu bölgelerde sokağa çıkma yasağının yüzde 70 oranında uygulandığı bilgisi paylaşıldı. Üç büyük il içinde kurallara uyma açısından Ankara’nın en başarılı il olduğu, İzmir ve İstanbul’da da yeni önlemlerin oranı arttıracağı kaydediliyor.