Vedat Muriç Lazio yolunda! En az 20 milyon Euro

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, Lazıo'ya transfer olmaya çok yakın.

Abone ol

Fenerbahçe’de geçen yaz gündemi en çok meşgul eden konu, Eljif Elmas’ın transferi olmuştu. Makedon oyuncu ile ilgili hemen her gün bir iddia ortaya atılmış, sonunda 16 milyon Euro’ya Napoli’nin yolunu tutmuştu. Bu yaz da benzer bir senaryo Vedat Muriç konusunda yaşanacak gibi duruyor.

Lazio, Vedat'a odaklandı

25 yaşındaki golcünün menajeri Haluk Canatar, oyuncunun transferdeki önceliğinin İtalya olduğunu söyledi. Hemen ardından İtalyan basınından önemli bir iddia geldi. Devler Ligi avantajı Buna göre Lazio, transferde tamamen Vedat Muriç’e odaklanmış durumda. Haberde, ocak ayında Olivier Giroud’ya imza attıramayan Mavi- Beyazlılar’ın artık Muriç’i listenin başına koyduğu kaydedildi.

Devler Ligi faktörü

Lazio Yönetimi’nin, koronavirüs nedeniyle İtalya ve Avrupa’da tamamen duran futbolun geleceğiyle ilgili gelişmeleri beklediği belirtildi. Ayrıca büyük transfer için Şampiyonlar Ligi katılımının önemli olduğuna dikkat çekildi. Lazio şu anda puan tablosunda 26 hafta sonunda Devler Ligi potasının 17 puan önünde yer aldığı için bu konuda rahat.

Pazarlıklar başladı

Pazarlıklar başladı bile Menajer Haluk Canatar, şu anda zaten golcü oyuncu için görüşme ve pazarlıklar yapıldığını söylemiş ancak kulüp ismi vermemişti. Bu takımın Lazio olduğu ve transfer konusunda Muriç’i isteyen diğer takımlara oranla avantaj sağladığı öğrenildi. İtalya ve Avrupa’da futbolun geri dönüşü netleştikten sonra Lazio, Muriç’i kadrosuna katmak için hemen harekete geçecek.

20 Milyon Euro

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi. İtalyan devinin masaya buna yakın bir rakamla oturması bekleniyor.

Lazio'nu kozu İgli Tare!

Haluk Canatar, Muriç’in Arnavut kökenli olduğunu; Arnavutluk ile İtalya arasındaki güçlü kültürel bağlar nedeniyle oyuncunun bu ülkeyi tercih ettiğini söyledi. Lazio’nun da bu konuda büyük bir avantajı var: İgli Tare... Lazio’nun sportif direktörlüğünü yapan Tare, Arnavutluk futbolunun en önemli golcülerinden biriydi. 46 yaşındaki sportif direktörün, aynı dili konuştuğu Muriç transferiyle bizzat ilgilenerek bu işi bir an önce bitirmeye çalışacağı kaydedildi