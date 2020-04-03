Galatasaray'da Koronavirüs tedbirleri

Galatasaray Yönetimi, futbolcularla bir görüşme yaparak öncelikle mevcut sezondaki paraların 2-3 ay ödenemeyeceğini bildirecek. Ayrıca sarı-kırmızılılar, maaşlarda yüzde 30 oranında indirim yapılmasını isteyecek.

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Galatasaray’ın koronavirüs dönemindeki önlem paketinin detayları belli oldu. Buna göre sarı-kırmızılılar, iki hafta içinde futbolcular ve temsilcileriyle ücretler konusunu ele alacak. Telefonla tek tek yapılacak görüşmelerde oyunculardan belirli dönemler için ücretlerinde indirimler istenecek.

Yıldızların tavrı önemli

Milliyet'in haberine göre; ilk planda sözleşmesi devam edenlerin yıl sonuna kadar maaşlarının yüzde 30 indirilmesi hedefleniyor. Ayrıca kulüp, 2-3 ay için ödeme yapılmaması ve ötelenmesini istiyor. Bu noktada özellikle Falcao, Muslera, Feghouli ve Belhanda gibi yüksek ücret alan oyuncuların tavrı önemli.

İndirim istenecek

Diğer taraftan ise kiralık veya sözleşmesi biten futbolcularla ilgili kulübün yapacağı aksiyon belli oldu. Bu futbolculara ödemelerin bir süre yapılmayacağı ve bu konuda anlayışlı olmaları söylenecek. Ayrıca birkaç aylık maaşları içeride kalan oyunculardan da yine indirim istenecek. Sarı-kırmızılı yetkililer bu operasyonla nefes alacak, futbolcular ise aidiyet duygusunu gösterecek.

Maaşları dudak uçuklatıyor

Galatasaray'da Falcao 5, Feghouli 3.85, Muslera 3.5, Belhanda 3.3 milyon Avro gibi maaşlara oynarken kiralık isimlerden Andone, Lemina ile Seri de 2 milyon Avro'yu aşkın maaşlarıyla dikkat çekiyor.

Selçuk İnan fedakarlığa hazır

Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Selçuk İnan fedakârlık yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Sezon sonu sözleşmesi biten Selçuk’un tavrının diğer futbolcular üzerinde de etki yaratması bekleniyor.

Personele mesaj

Diğer taraftan önceki gün kulüp personeline maaşlarının yüzde 70’i yatırılmıştı. Bu durum, ücretlerde yüzde 30 indirime gidildiği yorumlarına neden olmuştu. Ancak kulüp, personele yeni bir bilgilendirme yaparak maaşlarının kalan kısmının ay içinde ödeneceği bilgisini iletti.