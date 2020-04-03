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Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Muayene süreleri uzatıldı

Muayene süresi gelen araçlarının muayenesini üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilecek.

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Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, araç muayene süreleri uzatıldı. Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı'nın konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.”

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