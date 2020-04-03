Beyaz TV sunucusu Seren Serengil Özbek bakıcısını dövüp ormana attı

Şarkıcı Seren Serengil ve erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın koronavirüs tezgahı çöktü. Şarkıcı Seren Serengil ve erkek arkadaşının, "koronavirüs korkuları" nedeniyle Özbek asıllı yardımcılarını darp ettikleri ve ormana bıraktıkları, sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulundukları" iddiası ortalığı karıştırdı. Serengil ve sevgilisi hakkında, Özbek yardımcılarını koronavirüs olduğu için darp ettikleri ve ormana bıraktıkları, avukatları Esennur Ezgi hakkında da bu kişiyi tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.