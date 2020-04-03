Sörloth'tan Real Madrid açıklaması

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, isminin Real Madrid ile anılması ve transfer iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Attığı gollerle bordo-mavili takımı sırtlayan yıldız isim, Karadeniz ekibinde mutlu olduğunun altını çizerken, Real Madrid iddialarına da cevap verdi.

Trabzonspor formasıyla adeta ikinci baharını yaşayan ve attığı 19 golle takımını liderliğe taşıyan Alexander Sörloth, ülkesi Norveç'te yayım yapan TV2 kanalının canlı yayın konuğu oldu.

''Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var''

Bordo-mavili takımda mutlu olduğunun altını çize Sörloth, adının anıldığı dev takımlarla ilgili de konuştu. Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin transfer listesinde olmasına ilişkin değerlendirme yapan 24 yaşındaki forvet, "Real Madrid yer yüzünün en büyük takımlarından birisi. 'Oynamak istemiyorum' dersem bana kimse inanmaz. İsterim. Hem de çok. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Zaten kulübümle anlaşmadan Real Madrid'e bile olsa gidemem. Bu Bayern için de geçerli. Beni Lewandowski ile kıyaslamaları da bir onur. Ama Trabzon'un ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü beni seven, bana saygı duyan, benim de çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımdayım" ifadelerini kullandı.

1 yıl daha kontratı bulunuyor

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Sörloth'un bordo-mavili takımla 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Öte yandan Norveçlinin 6 milyon euro karşılığında bonservisini alma hakkı da bordo-mavili ekipte