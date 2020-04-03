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Trump'tan koronavirüse karşı şal tavsiyesi

ABD Başkanı Trump, "Şal daha kalın. Maske takmayı zorunlu hale getirmeyeceğiz. İstemezlerse takmayabilirler." dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu.

Koronavirüs ile mücadelede kritik bir dönemde olduklarını vurgulayan Trump, "Önümüzdeki 4 hafta yayımladığımız önlemlere uyulması çok önemli. Kaderimiz kendi ellerimizde." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki yaşlıların durumu

Trump, özellikle virüse karşı en savunmasız kesim olan yaşlıların kaldığı huzurevlerine yönelik de yeni kısıtlamalara gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Şu ana, bakım evleri tıbbi açıdan gerekli olmayan tüm personelin buralara girişini askıya aldı. Ayrıca, bugün tüm bakımevlerinde, virüsün yayılmasının önlenmesi için bir grup kişiye hep aynı çalışanın bakmasını tavsiye ettik. Ayrıca, sağlıklı ve hasta kişilerin de alanlarının ayrılması gerekiyor."

Şal tavsiyesi

ABD'lilerin maske takıp takmamasına yönelik de önlemleri yakında açıklayacaklarını kaydeden Trump, "Maske takılması konusunda karar vereceğiz. İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilirler. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi. Şal daha kalın. Maske takmayı zorunlu hale getirmeyeceğiz. İstemezlerse takmayabilirler." dedi.

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