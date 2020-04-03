Maskesiz dışarı çıkmayın! 3 Bilim Kurulu Üyesi birden uyardı dünya ne diyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında insanlar maske taksın mı takmasın mı tartışmasında 'taksın' diyenler ağırlık kazanmaya başladı. Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu üyesi 3 isim de sokağa çıkarken maske takılmasını önerdi.

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Koronavirüs salgınına karşı sağlıklı kişilerin de dışarıda maske takmasına yönelik tartışmalar sürüyor. Son günlere kadar hasta olmayanların maske takmasının çok daha tehlikeli olduğu görüşü genel kabul görürken, artık o ön kabul yıkıldı ve "sokağa çıkan herkes maske taksın" görüşü ağırlık kazanmaya başladı. Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Levent Yamanel, Prof. Dr. Tevfik Özlü ve Prof. Dr. İlhami Çelik, maske takılması yönünde görüş belirtti.

Maske yoksa ağzını kaşkol ya da bandanayla kapatın

Prof. Dr. Levent Yamanel: “Dünya Sağlık Örgütü hasta olmayan kişilerin de maske takmasına yönelik bir karar verirse Bilim Kurulu’nda değerlendiririz. Markette, otobüslerde ve pazar yeri girişlerinde maske bulundurulması doğru bir yaklaşım olabilir. Maske olmadığı durumlarda ağız, kaşkol ya da bandana tarzı eşyalarla kapatılabilir. Ama Türkiye’de bir maske sıkıntısı yok.”

Tonlu taşıma ve market girişlerine maske konulmalı

Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Eskiden diyorduk ki ‘Hasta olan etrafa bulaştırmasın diye maske taksın.’ Ama artık virüs yayıldı, şu anda kişide hastalık belirtisi olmasa bile virüs taşıyıcısı olabileceğini gördük. Özellikle iki metreyi koruyamayacağımız market, toplu taşıma gibi sosyal alanlarda maske kullanılmalı. Ben bir de gözlük kullanılmasını öneriyorum.”

Kapalı alanda maske mutlaka takılmalı

Prof. Dr. İlhami Çelik: “Gençler ve çocuklar genellikle belirti göstermeden hastalığı taşıyabilir ve bulaştırabilir. Bu nedenle sosyal mesafeyi koruduğumuz açık alanlarda değil ama kapalı ortamlarda maske mutlaka takılmalı. Her ülke kendi şartlarına göre karar vermeli. Maske kadar koruyucu olmaz ama maske bulamazsanız bandana da olur.”

Ölüm oranı az olan Japonya ve Güney Kore maske takıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sağlıklı kişilerin de maske takması konusunda yeniden değerlendirme yapacağı belirtildi. DSÖ daha önce, sadece hastalar ve sağlık çalışanlarına önermişti. Bu arada maskenin, Japonya ve Güney Kore gibi ölüm oranı az olan Asya ülkelerinde yaygın kullanıldığına da vurgu yapılıyor.

Maske virüs bulutunu engeller

ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) çalışmasına göre, korona hastaları öksürüp hapşırdığında çevrelerinde ‘virüs bulutu’ oluşuyor ve 8 metreye kadar sağlıklı bir kişiyi de enfekte edebiliyor. Uzmanlar bu nedenle sağlıklı kişilerin de maske takmasını öneriyor.