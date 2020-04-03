Bilim Kurulu'ndan bir ilk! Sağlık Bakanı Koca'nın açıklama yapacağı saat belli oldu

Dünyada yeni tip coronavirüs vakalarının görülmesine müteakip oluşturulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün ilk defa video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek. Toplantının ardından Bakan Fahrettin Koca 19.00'da basın açıklaması yapacak.

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Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesinde en önemli kurul olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun alacağı kararlar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Bilim Kurulu bugün yine toplanıyor.

İlk kez video konferansla toplantı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak. Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16.00'daki toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak.

Basın toplantısı akşam 19:00'da

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.