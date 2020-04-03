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Bilim Kurulu'ndan bir ilk! Sağlık Bakanı Koca'nın açıklama yapacağı saat belli oldu

Dünyada yeni tip coronavirüs vakalarının görülmesine müteakip oluşturulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün ilk defa video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek. Toplantının ardından Bakan Fahrettin Koca 19.00'da basın açıklaması yapacak.

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Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesinde en önemli kurul olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun alacağı kararlar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Bilim Kurulu bugün yine toplanıyor.

İlk kez video konferansla toplantı  

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak. Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16.00'daki toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak.

Basın toplantısı akşam 19:00'da 

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye'de son durum 

Ülkemizde 2 Nisan verilerine göre 18 bin 135 koronavirüs vakası görüldü. 356 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Düne kadar 125 bin 556 kişiye koronavirüs testi yapılırken 415 hasta ise iyileşip taburcu oldu.

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