Dünyada koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

Fransa (59 bin 105), İran (50 bin 468), İngiltere (33 bin 718), İsviçre (18 bin 827), Türkiye (18 bin 135), Belçika (15 bin 348), Hollanda (14 bin 697), Avusturya (11 bin 76) ve Kanada (11 bin 68).