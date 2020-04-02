Dünyada koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, dünya genelinde 1 milyonu aştı. En çok vaka görülen ülke 235 bin 747 ile ABD olurken; onu 115 bin 242 vakayla İtalya, 110 bin 238 vakayla İspanya ve 84 bin 264 vakayla Almanya izledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesindeki bilgiye göre; dünya genelinde toplam vaka sayısı, 1 milyon 207'ye ulaştı.
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En çok vaka görülen ülke 235 bin 747 ile ABD olurken; onu 115 bin 242 vakayla İtalya, 110 bin 238 vakayla İspanya ve 84 bin 264 vakayla Almanya izledi.
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Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 589 vaka kayda geçti.
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Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:
Fransa (59 bin 105), İran (50 bin 468), İngiltere (33 bin 718), İsviçre (18 bin 827), Türkiye (18 bin 135), Belçika (15 bin 348), Hollanda (14 bin 697), Avusturya (11 bin 76) ve Kanada (11 bin 68).
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