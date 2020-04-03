Bengül Demirel kimdir İGDAŞ çalışanı öldü yaşı kaç?

Dünyaya diz çöktüren koronavirüs illeti Türkiye'ye de bulaştı. her geçen gün ölüm sayısı artıyor. İGDAŞ çalışanı olan Bengül Demirel'in koronavirüsten öldüğü açıklandı. Peki İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel kimdir, yaşı kaç?

Abone ol

Türkiye'de her geçen gün koronavirüs ölümleri artıyor. Bugün bir ölüm haberi de İGDAŞ'tan geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik” dedi.

Ongun, İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel’in bugün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Peki İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel kimdir, yaşı kaç?

Murat Ongun, “Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Bengül Demirel'in kimliği hakkında henüz bir açıklama yok

90 PERSONELİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTI

Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 85 bin personeli olan İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde toplam 90 personelin corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Ongun, “İETT, İSKİ ve İGDAŞ'ın da aralarında olduğu 13 şirketimizde vaka sayısı 64, İBB'de ise 26'dır. Personellerimizin tedavisi sürmektedir. Acil şifalar dileriz” ifadelerini kullanmıştı.