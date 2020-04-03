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Ümraniye'de otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı

İSTANBUL Ümraniye'de otoyolda ilerleyen otomobil bilinmeyen nedenle alev aldı. Araçtakilerden biri çocuk üç kişi son anda araçtan inerek kurtuldu.

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Ümraniye TEM Otoyolunda içinde 1'i çocuk 3 kişinin bulunduğu otomobil alev alev yandı. Araçtakiler otomobilden son anda inerek kurtulurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 07.40 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Tuncay Yiğit'in kullandığı otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Yiğit otomobili emniyet şeridine çekerek araçtakileri dışarı çıkardı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Otomobil sürücü Tuncay Yiğit "TEM'de seyir halinde ilerliyordum, bir anda alev aldı. Abim ve çocuk vardı araçta. Hemen sağa çekerek durdum. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik ama başarılı olamadık "diye konuştu.

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